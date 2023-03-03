Путін зібрав Радбез поговорити про захист від терористів

Президента Росії Володимир Путін на оперативній нараді зі своєю Радою безпеки запропонував обговорити антитерористичну захищеність.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Путіна

Деталі: Путін заявив, що в п’ятницю питання одне, "але дуже важливе" - про заходи щодо антитерористичної захищеності об'єктів, які перебувають у віданні правоохоронних органів.

Доповідати повинен міністр внутрішніх справ.

Що цьому передувало: