Путін зібрав Радбез поговорити про захист від терористів

Президента Росії Володимир Путін на оперативній нараді зі своєю Радою безпеки запропонував обговорити антитерористичну захищеність.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Путіна

Деталі: Путін заявив, що в п’ятницю питання одне, "але дуже важливе" - про заходи щодо антитерористичної захищеності об'єктів, які перебувають у віданні правоохоронних органів.

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Доповідати повинен міністр внутрішніх справ.

Що цьому передувало:

Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.

Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.

Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.