Путін зібрав Радбез поговорити про захист від терористів
П'ятниця, 3 березня 2023, 16:20
Президента Росії Володимир Путін на оперативній нараді зі своєю Радою безпеки запропонував обговорити антитерористичну захищеність.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить слова Путіна
Деталі: Путін заявив, що в п’ятницю питання одне, "але дуже важливе" - про заходи щодо антитерористичної захищеності об'єктів, які перебувають у віданні правоохоронних органів.
Доповідати повинен міністр внутрішніх справ.
Що цьому передувало:
- Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
- Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
- Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
- Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.