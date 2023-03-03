Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов
П'ятниця, 3 березня 2023, 22:45
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що ситація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.
Джерело: Данілов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Бахмут - уже чотири місяці гаряча точка. Ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля, ми її маємо захищати. Там найбільш запеклі бої. Ситуація вкрай складна і непроста, однак контрольована.
Наші захисники роблять все можливе та неможливе, щоб ворог не просувався".
Деталі: За його словами, Росія щодня втрачає у Бахмутівеличезну кількість солдатів.
Що було раніше:
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
- 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
- У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.
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