Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що ситація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Бахмут - уже чотири місяці гаряча точка. Ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля, ми її маємо захищати. Там найбільш запеклі бої. Ситуація вкрай складна і непроста, однак контрольована.

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Наші захисники роблять все можливе та неможливе, щоб ворог не просувався".

Деталі: За його словами, Росія щодня втрачає у Бахмутівеличезну кількість солдатів.

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