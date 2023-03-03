Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 22:45
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що ситація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Бахмут - уже чотири місяці гаряча точка. Ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля, ми її маємо захищати. Там найбільш запеклі бої. Ситуація вкрай складна і непроста, однак контрольована.

Наші захисники роблять все можливе та неможливе, щоб ворог не просувався".

Деталі: За його словами, Росія щодня втрачає у Бахмутівеличезну кількість солдатів.

Що було раніше:

  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
  • 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
  • У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутДаніловРНБО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До Бахмута є змога доставляти боєприпаси й вивозити поранених – ЗСУ

відео, оновленоУ Підмосков'ї "бавовна" на підсанкційному коксогазовому заводі, горів цех

Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону

Шольц: Путін має вивести війська, це основа для переговорів

ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

відео, анонсСпецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети

Усі новини...
Бахмут
Ворог наступає на 5 напрямках, намагається оточити Бахмут - зведення
Генерал Сирський вдруге за 6 днів приїхав до Бахмута
Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута
Останні новини
02:43
У Білорусі проводять обшуки після повідомлень про підрив літака А-50 – правозахисники
01:59
WSJ: Мета "Вагнера" під Бахмутом – виснажити українські сили, у певній мірі цей план спрацював
01:01
оновлено від 23:38У Києві та майже половині регіонів – повітряна тривога
00:55
Вибори в Естонії: Партія реформ лідирує з великим відривом
00:16
Сумщина: ворог бив з міномета, скинув вибуховий пристрій
23:55
Персонал залізниці у Німеччині носитиме камери через напади
23:14
У Мелітополі імовірно знищено дві бази окупантів – мер
22:52
До Бахмута є змога доставляти боєприпаси й вивозити поранених – ЗСУ
22:39
Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про "швейцарскість"
22:18
відео, оновленоУ Підмосков'ї "бавовна" на підсанкційному коксогазовому заводі, горів цех
Усі новини...