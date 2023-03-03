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Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 21:45
Ситуація в Бахмуті складна, але контрольована – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що ситація на Бахмутському напрямку дуже складна, але контрольована.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Бахмут - уже чотири місяці гаряча точка. Ситуація складна, але ми розуміємо, що це наша земля, ми її маємо захищати. Там найбільш запеклі бої. Ситуація вкрай складна і непроста, однак контрольована.

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Наші захисники роблять все можливе та неможливе, щоб ворог не просувався".

Деталі: За його словами, Росія щодня втрачає у Бахмутівеличезну кількість солдатів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
  • 2 березня британська розвідка спрогнозувала погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.
  • У лютому голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі спрогнозував, що українські сили не відступатимуть з Бахмута.

Теми: БахмутДаніловРНБО
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