Сумщина: росіяни обстріляли 4 громади

Руйнування у Сумах. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 29 березня російські окупанти здійснили обстріли 4 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Білопільську громаду ворог обстріляв з міномету, було 16 "прильотів". Також росіяни обстрілювали територію громади з САУ (24 "прильоти") та АГС (29 пострілів).

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів, було 4 "прильоти".

Середино-Будську громаду ворог з території РФ обстрілював зі ствольної артилерії, було 2 "прильоти".

У Шалигинській громаді зафіксовано 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.

В усіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.