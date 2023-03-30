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Сумщина: росіяни обстріляли 4 громади

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 00:13
Сумщина: росіяни обстріляли 4 громади
Руйнування у Сумах. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 29 березня російські окупанти здійснили обстріли 4 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: Білопільську громаду ворог обстріляв з міномету, було 16 "прильотів". Також росіяни обстрілювали територію громади з САУ (24 "прильоти") та АГС (29 пострілів).

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів, було 4 "прильоти".

Середино-Будську громаду ворог з території РФ обстрілював зі ствольної артилерії, було 2 "прильоти".

У Шалигинській громаді зафіксовано 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.

В усіх випадках обійшлося без втрат і руйнувань.

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Теми: Сумська областьРосіяобстріл
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