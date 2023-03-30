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Сумщина: россияне обстреляли 4 громады

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 00:13
Сумщина: россияне обстреляли 4 громады
Разрушения в Сумах. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 29 марта российские оккупанты совершили обстрелы 4 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: Белопольскую громаду враг обстрелял из миномета, было 16 "прилетов". Также россияне обстреливали территорию громады из САУ (24 "прилета") и АГС (29 выстрелов).

По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов, было 4 "прилета".

Середино-Будскую громаду враг с территории РФ обстреливал из ствольной артиллерии, было 2 "прилета".

В Шалыгинской громаде зафиксировано 12 "прилетов" из ствольной артиллерии.

Во всех случаях обошлось без потерь и разрушений.

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Темы: Сумская областьРосcияобстрел
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