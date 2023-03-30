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Путін може відвідати Туреччину 27 квітня – Ердоган

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 00:51
Путін може відвідати Туреччину 27 квітня – Ердоган
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ РЕДЖЕП ТАЇП ЕРДОҐАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Турецький президент Реджеп Ердоган повідомив, що президент РФ Володимир Путін може відвідати Туреччину 27 квітня, щоби взяти участь у відкритті атомної електростанції "Аккую", яку будував "Росатом".

Джерело: інтерв'ю Ердогана телеканалу ATV

Пряма мова: "Путін може прилетіти до Туреччини 27 квітня на церемонію відкриття (АЕС – ред.) або взяти участь у церемонії в режимі онлайн".

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Довідково. Туреччина не ратифікувала Римський статут, а тому не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. У випадку візиту Володимира Путіна турецькі правоохоронці не будуть зобов'язані виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт російського президента.  

Теми: ТуреччинаПутінЕрдоган
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