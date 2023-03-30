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Путин может посетить Турцию 27 апреля – Эрдоган

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 00:51
Путин может посетить Турцию 27 апреля – Эрдоган
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что президент РФ Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".

Источник: интервью Эрдогана телеканалу ATV

Прямая речь: "Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС – ред.) или принять участие в церемонии в режиме онлайн".

Справка. Турция не ратифицировала Римский статут, а потому не признает решение Международного уголовного суда. В случае визита Владимира Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МУС, который выдал ордер на арест российского президента.

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Темы: ТурцияПутинЭрдоган
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