Путин может посетить Турцию 27 апреля – Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что президент РФ Владимир Путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".

Источник: интервью Эрдогана телеканалу ATV

Прямая речь: "Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС – ред.) или принять участие в церемонии в режиме онлайн".

Справка. Турция не ратифицировала Римский статут, а потому не признает решение Международного уголовного суда. В случае визита Владимира Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МУС, который выдал ордер на арест российского президента.