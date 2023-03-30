Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні – ISW

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 05:44
Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні – ISW
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Демонстративна реакція Рамзана Кадирова на напад на відділення поліції в Чечні свідчить про стурбованість щодо стабільності його авторитарного правління, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті звернули увагу на заяву Кадирова, який повідомив, що в ніч на 28 березня чеченські силовики вбили двох чоловіків, які намагалися здійснити напад на відділення поліції у Гудермесі.

Реклама:

Аналітики відзначили, що у Гудермесі знаходиться університет спецназу Кадирова, хоча досі достеменно невідомо, чи був напад пов'язаний з цим навчальним закладом.

Незабаром після загибелі нападників Кадиров опублікував кадри, як він разом з 15-річним сином та чеченськими чиновниками і співробітниками служби безпеки відвідав місце нападу та оглянув понівечені тіла нападників.

"Кадиров, ймовірно, вважає, що демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити його імідж сильної людини та дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління", – вважають аналітики ISW.

ВІДЕО ДНЯ

В інституті нагадали, що 13 березня Кадиров зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підвищити значимість Чечні в російській політичній і військовій сферах.

За оцінкою ISW, Путін може скористатися побоюваннями Кадирова втратити його прихильність, щоб змусити збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях в Україні.

"Кадиров, ймовірно, розглядає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку Путіна", – підсумували експерти.

Теми: КадировЧечняПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Путін може відвідати Туреччину 27 квітня – Ердоган
"Бійтеся". Намісник Лаври Павло пригрозив Зеленському "божою карою"
Маляр: Бувають дні, коли на Донбасі співвідношення вбитими 1 до 10 на нашу користь
У Бахмуті воюють 6 тис. "вагнерівців" – генерал Міллі
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: