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Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні – ISW

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 05:44
Кадиров стурбований потенціалом внутрішнього опору в Чечні – ISW
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Демонстративна реакція Рамзана Кадирова на напад на відділення поліції в Чечні свідчить про стурбованість щодо стабільності його авторитарного правління, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті звернули увагу на заяву Кадирова, який повідомив, що в ніч на 28 березня чеченські силовики вбили двох чоловіків, які намагалися здійснити напад на відділення поліції у Гудермесі.

Аналітики відзначили, що у Гудермесі знаходиться університет спецназу Кадирова, хоча досі достеменно невідомо, чи був напад пов'язаний з цим навчальним закладом.

Незабаром після загибелі нападників Кадиров опублікував кадри, як він разом з 15-річним сином та чеченськими чиновниками і співробітниками служби безпеки відвідав місце нападу та оглянув понівечені тіла нападників.

"Кадиров, ймовірно, вважає, що демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити його імідж сильної людини та дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління", – вважають аналітики ISW.

В інституті нагадали, що 13 березня Кадиров зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підвищити значимість Чечні в російській політичній і військовій сферах.

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За оцінкою ISW, Путін може скористатися побоюваннями Кадирова втратити його прихильність, щоб змусити збільшити роль чеченських бойовиків у бойових діях в Україні.

"Кадиров, ймовірно, розглядає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку Путіна", – підсумували експерти.

Теми: КадировЧечняПутін
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