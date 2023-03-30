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Кадыров обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне – ISW

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 05:44
Кадыров обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления в Чечне – ISW
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО ТАСС

Демонстративная реакция Рамзана Кадырова на нападение на отделение полиции в Чечне свидетельствует об обеспокоенности относительно стабильности его авторитарного правления, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте обратили внимание на заявление Кадырова, который сообщил, что в ночь на 28 марта чеченские силовики убили двух мужчин, которые пытались совершить нападение на отделение полиции в Гудермесе.

Аналитики отметили, что в Гудермесе находится университет спецназа Кадырова, хотя до сих пор точно неизвестно, было ли нападение связано с этим учебным заведением.

Вскоре после гибели нападавших Кадыров опубликовал кадры, как он вместе с 15-летним сыном и чеченскими чиновниками и сотрудниками службы безопасности посетил место нападения и осмотрел изуродованные тела нападавших.

"Кадыров, вероятно, считает, что демонстративный осмотр тел погибших должен укрепить его имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована. Сам факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жесткой, свидетельствует о том, что он обеспокоен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, который может подорвать его авторитарное правление", – считают аналитики ISW.

В институте напомнили, что 13 марта Кадыров встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы повысить значимость Чечни в российской политической и военной сферах.

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По оценке ISW, Путин может воспользоваться опасениями Кадырова потерять его благосклонность, чтобы заставить увеличить роль чеченских боевиков в боевых действиях в Украине.

"Кадыров, вероятно, рассматривает любые признаки внутренней нестабильности в Чечне как угрозу своей дальнейшей приверженности со стороны Путина", – подытожили эксперты.

Темы: КадыровЧечняПутин
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