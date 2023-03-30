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Сили оборони відбили понад 60 ворожих атак – зведення

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 06:32
Сили оборони відбили понад 60 ворожих атак – зведення
Бійці ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 29 березня Сили оборони України відбили понад 60 атак противника на 4 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.

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На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине, Білогорівка – Луганської, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, однак успіху не мав. Ворог обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Ворог обстріляв понад 20 районів населених пунктів. Серед них – Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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