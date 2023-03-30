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Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 06:32
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка
Бойцы ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 29 марта Силы обороны Украины отбили более 60 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате авиационного удара по инфраструктуре городов Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Чернацкое, Есмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также более 15 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Уды, Стрелечья, Глубокое, Красное, Песчаное, Гатище, Волчанск, Бочковое и Комиссарово.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двуречная, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка – Луганской, а также Колодязи, Спирное и Северск Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. В ходе штурмовых действий противника наши воины отбили 28 атак противника. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, однако успеха не имел. Враг обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловку, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы по районам Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Враг обстрелял более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Новоандреевка, Староукраинка, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Новоберислав, Томарино, Разлив Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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