Ворог за добу 45 разів обстріляв Херсонщину: загинула людина
Четвер, 30 березня 2023, 07:51
Протягом 29 березня російські окупанти здійснили 45 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів.
Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії".
Деталі: За даними Прокудіна, внаслідок ворожих обстрілів загинула цивільна людина, ще одна людина отримала поранення.
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