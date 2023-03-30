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Ворог за добу 45 разів обстріляв Херсонщину: загинула людина

"Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 07:51
Ворог за добу 45 разів обстріляв Херсонщину: загинула людина
АНТИРОСІЙСЬКИЙ ПРОТЕСТ У ХЕРСОНІ. ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Протягом 29 березня російські окупанти здійснили 45 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів.

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Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії".

Деталі: За даними Прокудіна, внаслідок ворожих обстрілів загинула цивільна людина, ще одна людина отримала поранення.  

Теми: обстрілХерсонська областьРосіявійна
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