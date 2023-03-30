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Враг за сутки 45 раз обстрелял Херсонскую область: погиб человек

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 07:51
Враг за сутки 45 раз обстрелял Херсонскую область: погиб человек
АНТИРОССИЙСКИЙ ПРОТЕСТ В ХЕРСОНЕ.ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В течение 29 марта российские оккупанты совершили 45 обстрелов Херсонской области, один человек погиб, еще один – получил ранения.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 45 обстрелов, выпустив 216 снарядов.

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Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии".

Детали: По данным Прокудина, в результате вражеских обстрелов погиб гражданский человек, еще один человек получил ранения.

Темы: обстрелХерсонская областьРосcиявойна
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