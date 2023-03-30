Захисники за добу знищили 560 окупантів і 12 артилерійських систем ворога

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,

танків – 3 610 (+1) од,

бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,

артилерійських систем – 2 671 (+12) од,

РСЗВ – 526 (+0) од,

засобів ППО – 278 (+1) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,

спеціальна техніка – 291 (+3) од.

Дані уточнюються.