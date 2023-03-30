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Захисники за добу знищили 560 окупантів і 12 артилерійських систем ворога

Ірина БалачукЧетвер, 30 березня 2023, 08:11
Захисники за добу знищили 560 окупантів і 12 артилерійських систем ворога
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу захисники ліквідували 560 загарбників, 8 ворожих ББМ, 12 артилерійських систем та 1 танк.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 172 900 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 610 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 6 974 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 671 (+12) од,
  • РСЗВ – 526 (+0) од,
  • засобів ППО – 278 (+1) од,
  • літаків – 306 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+0) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11) од,
  • спеціальна техніка – 291 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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