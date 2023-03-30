Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов и 12 артиллерийских систем врага

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники ликвидировали 560 захватчиков, 8 вражеских ББМ, 12 артиллерийских систем и 1 танк.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 172 900 (+560) человек ликвидировано,

танков – 3 610 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 6 974 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2 671 (+12) ед,

РСЗО – 526 (+0) ед,

средств ПВО – 278 (+1) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+0) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 518 (+11) ед,

специальная техника – 291 (+3) ед.

Данные уточняются.