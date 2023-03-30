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Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов и 12 артиллерийских систем врага

Ирина БалачукЧетверг, 30 марта 2023, 08:11
Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов и 12 артиллерийских систем врага
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники ликвидировали 560 захватчиков, 8 вражеских ББМ, 12 артиллерийских систем и 1 танк.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 172 900 (+560) человек ликвидировано,
  • танков – 3 610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 671 (+12) ед,
  • РСЗО – 526 (+0) ед,
  • средств ПВО – 278 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 518 (+11) ед,
  • специальная техника – 291 (+3) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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