Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов и 12 артиллерийских систем врага
Четверг, 30 марта 2023, 08:11
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники ликвидировали 560 захватчиков, 8 вражеских ББМ, 12 артиллерийских систем и 1 танк.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 172 900 (+560) человек ликвидировано,
- танков – 3 610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6 974 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2 671 (+12) ед,
- РСЗО – 526 (+0) ед,
- средств ПВО – 278 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 239 (+0) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 518 (+11) ед,
- специальная техника – 291 (+3) ед.
Данные уточняются.