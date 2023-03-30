Зеленський у парламенті Австрії: Не можна залишатись морально нейтральним проти зла

Президент Володимир Зеленський у четвер під час звернення до парламентарів Австрії, яка є військово нейтральною державою, наголосив на неможливості дотримуватись морально нейтральної позиції проти зла.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Під час виступу президент Зеленський запросив Вольфганга Соботку, спікера нижньої палати парламенту Австрії, і інших парламентарів в Україну, аби вони могли побачити на власні очі, що війна Росії принесла до України.

"Побачити це означає зрозуміти наших людей. Зрозуміти, наскільки важливим є кожен окремий голос на підтримку міжнародного права і України, коли зазначені питання обговорюють на Генасамблеї ООН, у Європейському парламенті чи на інших міжнародних платформах.

Ми повинні розуміти, наскільки важливо не бути морально нейтральними проти зла. Це не про геополітику… Це проте, що завжди треба залишатись людиною і берегти людяність", - сказав глава держави, чий виступ із німецьким перекладом транслював сайт австрійського парламенту.

Зеленський подякував Австрії за гуманітарну допомогу Україні, підтримку енергетичного сектора, розмінування та за реабілітацію українців, які постраждали від російської агресії.

Як нейтральна країна Австрія не підтримує Україну зброєю, але надає іншу різноманітну допомогу.

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Звернення Зеленського до австрійських парламентарів планували ще торік, але воно так і не відбулось через опір ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ).

Примітно, що з початком виступу Зеленського у четвер депутати FPÖ залишили зал пленарних засідань.