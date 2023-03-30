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Зеленский в парламенте Австрии: Нельзя оставаться морально нейтральным против зла

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 10:49
Зеленский в парламенте Австрии: Нельзя оставаться морально нейтральным против зла
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг во время обращения к парламентариям Австрии, которая является военно-нейтральным государством, отметил невозможность придерживаться морально нейтральной позиции в отношении зла.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время выступления президент Зеленский пригласил Вольфганга Соботку, спикера нижней палаты парламента Австрии, и других парламентариев в Украину, чтобы они могли увидеть собственными глазами, что война России принесла в Украину.

"Увидеть это означает понять наших людей. Понять, насколько важным является каждый отдельный голос в поддержку международного права и Украины, когда указанные вопросы обсуждают на Генассамблее ООН, в Европейском парламенте или на других международных платформах.

Мы должны понимать, насколько важно не быть морально нейтральными против зла. Это не о геополитике... Это о том, что всегда надо оставаться человеком и беречь человечность", - сказал глава государства, чье выступление с немецким переводом транслировал сайт австрийского парламента.

Зеленский поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь Украине, поддержку энергетического сектора, разминирование и за реабилитацию украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Как нейтральная страна Австрия не поддерживает Украину оружием, но предоставляет другую разнообразную помощь.

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Обращение Зеленского к австрийским парламентариям планировали еще в прошлом году, но оно так и не состоялось из-за сопротивления ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ).

Примечательно, что с началом выступления Зеленского в четверг депутаты FPÖ покинули зал пленарных заседаний.

Темы: ЗеленскийАвстриявойна
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