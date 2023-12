"Поганий жарт": голова МЗС проти головування Росії в Радбезі ООН із 1 квітня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти головування Росії в Раді безпеки ООН з квітня.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Головування Росії в Раді Безпеки ООН 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер – військовий злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, коли Росія в РБ ООН".

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil