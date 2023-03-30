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"Поганий жарт": голова МЗС проти головування Росії в Радбезі ООН із 1 квітня

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 30 березня 2023, 10:46
Поганий жарт: голова МЗС проти головування Росії в Радбезі ООН із 1 квітня
Дмитро Кулеба, фото з його Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти головування Росії в Раді безпеки ООН з квітня.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Головування Росії в Раді Безпеки ООН 1 квітня – це поганий жарт. Росія узурпувала це місце; вона веде колоніальну війну; її лідер – військовий злочинець, якого розшукує МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним, коли Росія в РБ ООН".

Цьому передувало: Раніше повідомлялося, що цього тижня має відбутись засідання Ради Безпеки ООН щодо заяви Путіна про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї.

З вимогою скликати засідання Радбезу звернулась сама Україна, назвавши крок російського президента таким, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про наміри РФ щодо ядерної зброї у Білорусі дивіться у відеоблозі ЄвроПравди.

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Теми: Кулеба ДмитроООНРосія
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