"Плохая шутка": глава МИД против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против председательства России в Совете безопасности ООН с апреля.

Источник: Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным, когда Россия в СБ ООН".

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil