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"Плохая шутка": глава МИД против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 10:46
Плохая шутка: глава МИД против председательства России в Совбезе ООН с 1 апреля
Дмитрий Кулеба, фото из его Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против председательства России в Совете безопасности ООН с апреля.

Источник: Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Председательство России в Совете Безопасности ООН 1 апреля – это плохая шутка. Россия узурпировала это место; она ведет колониальную войну; ее лидер – военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей. Мир не может быть безопасным, когда Россия в СБ ООН".

Этому предшествовало: Ранее сообщалось, что на этой неделе должно состояться заседание Совета Безопасности ООН по заявлению Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

С требованием созвать заседание Совбеза обратилась сама Украина, назвав шаг российского президента подрывающим основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее о намерениях РФ по ядерному оружию в Беларуси смотрите в видеоблоге ЕвроПравды.

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Темы: Кулеба ДмитрийООНРосcия
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