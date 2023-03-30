Засудженого за антивоєнний малюнок доньки росіянина, який втік з РФ, затримали в Мінську

Засудженого за антивоєнний малюнок доньки росіянина Олексія Москальова, який втік з-під домашнього арешту, затримали в Мінську.

Джерело: видання SOTA з посиланням на джерела, "Радіо Свобода"

Деталі: Ймовірно, спецслужбам вдалося вирахувати місцезнаходження Москальова, щойно він увімкнув мобільний телефон.

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Адвокат росіянина Дмитро Захватов не зміг точно підтвердити затримання свого підзахисного, але зазначив, що "за непрямими даними все так і є". Захватов додав, що телефон Москальова зараз не відповідає.

Навесні 2022 року дочка Олексія Москальова, 12-річна Маша, намалювала на уроці ІЗО жінку, яка стоїть біля прапора України і загороджує дитину від ракет, що летять з боку Росії.

Вчителька малювання розповіла про це директору школи, та звернулася в поліцію. У квартирі у Москальових пройшов обшук.

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У соцмережах батька, який сам виховує доньку, поліція знайшла коментарі на підтримку України, а також карикатури на президента Росії Володимира Путіна. Після цього на Москальова спочатку склали протокол за статтею адміністративного кодексу про дискредитацію російської армії, оштрафувавши на 32 тисячі рублів, а потім порушили і кримінальну справу за цим самим звинуваченням.

Москальова помістили під домашній арешт, а його дочку відправили в реабілітаційний центр для неповнолітніх. У притулку в дівчинки забрали мобільний телефон, не дозволяючи спілкуватися з батьком і не допускаючи до неї правозахисників і волонтерів.