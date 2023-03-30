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Сбежавший из РФ осужденный за антивоенный рисунок дочери россиянин задержан в Минске

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 марта 2023, 11:34
Сбежавший из РФ осужденный за антивоенный рисунок дочери россиянин задержан в Минске
Алексей Москалев в суде. фото из соцсетей

Осужденный за антивоенный рисунок дочери россиянин Алексей Москалёв, сбежавший из-под домашнего ареста, задержан в Минске.

Источник: издание SOTA со ссылкой на источники, "Радио Свобода"

Детали: Предположительно, спецслужбам удалось вычислить местонахождение Москалёва, как только он включил мобильный телефон.

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Адвокат россиянина Дмитрий Захватов не смог точно подтвердить задержание своего подзащитного, но отметил, что "по косвенным данным всё так и есть". Захватов добавил, что телефон Москалёва сейчас не отвечает.

Весной 2022 года дочь Алексея Москалёва, 12-летняя Маша, нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России.

 

Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

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В соцсетях отца, который сам воспитывает дочь, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Москалёва сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.

Москалёва поместили под домашний арест, а его дочь отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В приюте у девочки отняли мобильный телефон, не позволяя общаться с отцом и не допуская к ней правозащитников и волонтёров.

Темы: БеларусьвойнаРосcия
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