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Російські військові могли привезти до Білорусі нову партію ракет – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 березня 2023, 13:24
Російські військові могли привезти до Білорусі нову партію ракет – ЗМІ
Фото: "Беларускі Гаюн"

Російські військові могли доправити в Білорусь нову партію ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300/400.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "З 25 до 30 березня 2023 року в аеропорт "Гомель" прилітали чотири важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Ми вже звертали увагу на цю активність".

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Деталі: Повідомляється, що вранці в Гомельському районі помітили колону військової техніки з п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК.

Очевидці кажуть, що колона рухалася у напрямку аеродрому "Зябрівка", де перебувають російські військові, а також ЗРК.

Теми: БілорусьРосіязброявійна
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