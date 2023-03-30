Російські військові могли привезти до Білорусі нову партію ракет – ЗМІ

Російські військові могли доправити в Білорусь нову партію ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300/400.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "З 25 до 30 березня 2023 року в аеропорт "Гомель" прилітали чотири важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Ми вже звертали увагу на цю активність".

Деталі: Повідомляється, що вранці в Гомельському районі помітили колону військової техніки з п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК.

Очевидці кажуть, що колона рухалася у напрямку аеродрому "Зябрівка", де перебувають російські військові, а також ЗРК.