Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские военные могли привезти в Беларусь новую партию ракет - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 30 марта 2023, 13:24
Российские военные могли привезти в Беларусь новую партию ракет - СМИ
Фото: "Беларускі Гаюн"

Российские военные могли доставить в Беларусь новую партию ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "С 25 по 30 марта 2023 года в аэропорт "Гомель" прилетали четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Мы уже обращали внимание на эту активность".

Реклама:

Детали: Сообщается, что утром в Гомельском районе заметили колонну военной техники из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК.

Очевидцы говорят, что колонна двигалась в направлении аэродрома "Зябровка", где находятся российские военные, а также ЗРК.

Темы: БеларусьРосcияоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Беларусь
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: