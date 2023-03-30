Российские военные могли привезти в Беларусь новую партию ракет - СМИ

Российские военные могли доставить в Беларусь новую партию ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300/400.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Дословно: "С 25 по 30 марта 2023 года в аэропорт "Гомель" прилетали четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Мы уже обращали внимание на эту активность".

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Детали: Сообщается, что утром в Гомельском районе заметили колонну военной техники из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК.

Очевидцы говорят, что колонна двигалась в направлении аэродрома "Зябровка", где находятся российские военные, а также ЗРК.