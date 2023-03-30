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Санду: Росія хоче використати Молдову проти України так само, як використовує Білорусь

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 15:23
Санду: Росія хоче використати Молдову проти України так само, як використовує Білорусь
МАЯ САНДУ, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль використовує Білорусь.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду заявила, що Росія намагається підірвати, повалити владу у Кишиневі, і молдовська влада має докази таких дій.

"Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю", - сказала президент.

Вона нагадала про нещодавню заяву президента РФ Владіміра Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

"Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Однак сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян та Молдови, тому її не можна використати так, як використало б проросійське керівництво", - заявила Санду.

Раніше Молдова закликала ЄС накласти санкції на олігархів, які, за її словами, співпрацюють з Росією у розпалюванні насильства і поваленні уряду. Після цього кілька міністрів закордонних справ країн Євросоюзу – зокрема, Франції та Естонії – підтримали заклик Кишинева.

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Заява Молдови з’явилась на тлі розкритого плану Кремля з дестабілізації ситуації в країні, який передбачав контроль над політичною сферою, енергетичний шантаж, а також посилення напруженості у Придністров’ї.

Офіційно Москва заперечила "план дестабілізації Молдови", заявивши, що це "абсолютно безпідставні" заяви.

Читайте також: Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.

Теми: МолдовавійнаРосіяпропаганда
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