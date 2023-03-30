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Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины так же, как использует Беларусь

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 15:23
Санду: Россия хочет использовать Молдову против Украины так же, как использует Беларусь
МАЯ САНДУ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия хочет использовать ее страну против Украины так же, как Кремль использует Беларусь.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду заявила, что Россия пытается подорвать, свергнуть власть в Кишиневе, и у молдавских властей есть доказательства таких действий.

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"Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", - сказала президент.

Она напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, которая работает на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", - заявила Санду.

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Ранее Молдова призвала ЕС наложить санкции на олигархов, которые, по ее словам, сотрудничают с Россией в разжигании насилия и свержении правительства. После этого несколько министров иностранных дел стран Евросоюза - в частности, Франции и Эстонии - поддержали призыв Кишинева.

Заявление Молдовы появилось на фоне раскрытого плана Кремля по дестабилизации ситуации в стране, который предусматривал контроль над политической сферой, энергетический шантаж, а также усиление напряженности в Приднестровье.

Официально Москва отрицает "план дестабилизации Молдовы", заявив, что это "абсолютно безосновательные" заявления.

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Темы: МолдовавойнаРосcияпропаганда
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