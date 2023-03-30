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Український суд виніс перший вирок за депортацію з окупованого Криму

Олександр ШумілінЧетвер, 30 березня 2023, 16:31
Український суд виніс перший вирок за депортацію з окупованого Криму
Фото ілюстративне

Дарницький районний суд Києва засудив заочно до 10 років позбавлення волі суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова Крим.

Джерела: повідомлення прокуратури АР Крим, джерела УП

Дослівно: "Після окупації півострова "суддя" перейшла на службу до незаконно створених судових органів та обійняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим". Засуджена брала безпосередню участь в реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.

"Суддя" достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова".

Деталі: Суддю визнано винною у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). В прокуратурі повідомили, що її рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням "правил перебування на території Російської Федерації".

"Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ в Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", - повідомили в прокуратурі.

Керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний заявив, що це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі ще 3 обвинувальні акти про аналогічні злочини розглядаються судами.

За інформацією джерел УП, йдеться про суддю Ларису Лихачову.

Теми: судКриманексія
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