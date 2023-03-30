Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский суд вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма

Александр ШумилинЧетверг, 30 марта 2023, 16:31
Украинский суд вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма
Фото иллюстративное

Дарницкий районный суд Киева приговорил заочно к 10 годам лишения свободы судью, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова Крым.

Источники: сообщение прокуратуры АР Крым, источники УП

Дословно: "После оккупации полуострова "судья" перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "председателя Армянского городского суда Республики Крым". Осужденная принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

"Судья" достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова".

Детали: Судья признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В прокуратуре сообщили, что ее решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением "правил пребывания на территории Российской Федерации".

"Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены", - сообщили в прокуратуре.

Руководитель прокуратуры АР Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный заявил, что это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас еще 3 обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами.

По информации источников УП, речь идет о судье Ларисе Лихачевой.

Темы: судКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
суд
Задержанного в РФ журналиста WSJ отправили в СИЗО на два месяца
В США объяснили поддержку "гибридного трибунала" для РФ, против которого выступает Украина
Во Франции будут судить женщину, которая в соцсети назвала Макрона "куском грязи"
Последние новости
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
Все новости...