Украинский суд вынес первый приговор за депортацию из оккупированного Крыма

Дарницкий районный суд Киева приговорил заочно к 10 годам лишения свободы судью, которая причастна к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова Крым.

Источники: сообщение прокуратуры АР Крым, источники УП

Дословно: "После оккупации полуострова "судья" перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "председателя Армянского городского суда Республики Крым". Осужденная принимала непосредственное участие в реализации преступной политики государства-оккупанта, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

"Судья" достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Вопреки этому она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова".

Детали: Судья признана виновной в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В прокуратуре сообщили, что ее решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением "правил пребывания на территории Российской Федерации".

"Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации РФ в Крыму для проживания граждан Украины на временно оккупированной территории полуострова по национальному законодательству не предусмотрены", - сообщили в прокуратуре.

Руководитель прокуратуры АР Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный заявил, что это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова.

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Сейчас еще 3 обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами.

По информации источников УП, речь идет о судье Ларисе Лихачевой.