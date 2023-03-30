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Росія перекидала військових до кордону України цивільними літаками – за цим стояв керівник Росавіації

Олена РощінаЧетвер, 30 березня 2023, 17:15
Росія перекидала військових до кордону України цивільними літаками – за цим стояв керівник Росавіації
Олександр Нерадько, фото РИА Новости

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

Джерело: СБУ

Деталі: У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Підсанкційний очільник Росавіації сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.

Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

Із кінця вересня до листопада 2022 року за сприяння Нерадька армія Росії переправила до аеропортів "Платов" у Ростовській області РФ та "Сімферополь" в анексованому Криму понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів.

У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

ВІДЕО ДНЯ

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили керівнику росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку повідомлено заочно про підозру
Керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку повідомлено заочно про підозру
Ілюстрація з Telegram СБУ

Російському чиновнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Теми: РосіявійнаавіаСБУ
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