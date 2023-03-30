Россия перебрасывала военных к границе Украины гражданскими самолетами – за этим стоял руководитель Росавиации

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении руководителю Росавиации Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт.

Источник: СБУ

Детали: В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько.

Подсанкционный глава Росавиации способствовал Минобороны страны-агрессора в переброске оккупационных группировок в направлении госграницы Украины, а также на территорию захваченного Крыма.

Для этого он привлек четыре российские авиакомпании, которые предоставили свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов врага.

С конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько армия России переправила в аэропорты "Платов" в Ростовской области РФ и "Симферополь" в аннексированном Крыму более 3 тысяч военных и большое количество боеприпасов.

В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном и южном фронтах.

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Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили руководителю росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Руководителю Росавиации Александру Нерадько сообщено заочно о подозрении ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ TELEGRAM СБУ

Российскому чиновнику грозит до 15 лет заключения.