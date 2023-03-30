ССО показали вибухове відео знищення ворожих мін
Четвер, 30 березня 2023, 18:37
Сили спеціальних операцій знищили "польовий склад" російських боєприпасів під Мар'їнкою Донецької області.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що в ході ведення аеророзвідки місцевості неподалік Мар’їнки оператори Сил спеціальних операцій виявили скупчення мін.
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Завдяки точній роботі, "скидами" з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку.
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