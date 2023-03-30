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ССО показали вибухове відео знищення ворожих мін

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 березня 2023, 18:37
ССО показали вибухове відео знищення ворожих мін
скриншот

Сили спеціальних операцій знищили "польовий склад" російських боєприпасів під Мар'їнкою Донецької області.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що в ході ведення аеророзвідки місцевості неподалік Мар’їнки оператори Сил спеціальних операцій виявили скупчення мін.

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Завдяки точній роботі, "скидами" з дронів було знищено боєприпаси, які в подальшому противник планував використати на цьому напрямку.

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Теми: ССОвійнаДонецька область
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