ССО показали взрывное видео уничтожения вражеских мин

Силы специальных операций уничтожили "полевой склад" российских боеприпасов под Марьинкой Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что в ходе ведения аэроразведки местности недалеко от Марьинки операторы Сил специальных операций обнаружили скопление мин.

Благодаря точной работе, "сбросами" с дронов были уничтожены боеприпасы, которые в дальнейшем противник планировал использовать на этом направлении.