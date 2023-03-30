ССО показали взрывное видео уничтожения вражеских мин
Четверг, 30 марта 2023, 18:37
Силы специальных операций уничтожили "полевой склад" российских боеприпасов под Марьинкой Донецкой области.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Сообщается, что в ходе ведения аэроразведки местности недалеко от Марьинки операторы Сил специальных операций обнаружили скопление мин.
Благодаря точной работе, "сбросами" с дронов были уничтожены боеприпасы, которые в дальнейшем противник планировал использовать на этом направлении.