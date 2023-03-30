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ССО показали взрывное видео уничтожения вражеских мин

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 марта 2023, 18:37
ССО показали взрывное видео уничтожения вражеских мин
скриншот

Силы специальных операций уничтожили "полевой склад" российских боеприпасов под Марьинкой Донецкой области.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что в ходе ведения аэроразведки местности недалеко от Марьинки операторы Сил специальных операций обнаружили скопление мин.

Благодаря точной работе, "сбросами" с дронов были уничтожены боеприпасы, которые в дальнейшем противник планировал использовать на этом направлении.

Темы: ССОвойнаДонецкая область
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