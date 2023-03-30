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Слідство встановило військового, який назвався "племінником Кадирова" і застрелив судмедексперта в Ізюмі

Вікторія РощинаЧетвер, 30 березня 2023, 18:45

Слідчі СБУ встановили особу підозрюваного російського військового, який у травні 2022 року в окупованому Ізюмі вбив судмедексперта Федора Здебського. 

Джерело: текст підозри, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як встановила СБУ, йдеться про 26 річного уродженця Дагестану Ахмеда Дудуєва - військового 27-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Дослівно: "Дудуєв Ахмед обґрунтовано підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами".     

Передісторія: 

  • Детальніше про цю історію УП розповідала восени минулого року. Тоді нам стало відоме ім'я ймовірного вбивці та підрозділ, в якому він служив.
  • Свідки розповіли УП, що 7 травня під час окупації Ізюма до місцевого моргу зайшов військовий на ім'я Ахмед, який представився "племінником Кадирова". Місцевий судмедексперт Здебський під час спілкування з окупантом сказав, що "їх тут ніхто не чекав". Після цього Ахмед почав бити Здебського, зробив чотири постріли в стелю і, зрештою, застрелив. 

Теми: Ізюмвійна
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