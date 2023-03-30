Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Слідство встановило військового, який назвався "племінником Кадирова" і застрелив судмедексперта в Ізюмі

Вікторія РощинаЧетвер, 30 березня 2023, 18:45

Слідчі СБУ встановили особу підозрюваного російського військового, який у травні 2022 року в окупованому Ізюмі вбив судмедексперта Федора Здебського. 

Джерело: текст підозри, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як встановила СБУ, йдеться про 26 річного уродженця Дагестану Ахмеда Дудуєва - військового 27-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Реклама:

Дослівно: "Дудуєв Ахмед обґрунтовано підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами".     

Передісторія: 

  • Детальніше про цю історію УП розповідала восени минулого року. Тоді нам стало відоме ім'я ймовірного вбивці та підрозділ, в якому він служив.
  • Свідки розповіли УП, що 7 травня під час окупації Ізюма до місцевого моргу зайшов військовий на ім'я Ахмед, який представився "племінником Кадирова". Місцевий судмедексперт Здебський під час спілкування з окупантом сказав, що "їх тут ніхто не чекав". Після цього Ахмед почав бити Здебського, зробив чотири постріли в стелю і, зрештою, застрелив. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Ізюмвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Ізюм
Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки
Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Посол Франції відвідав Ізюм
Останні новини
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
Усі новини...
Реклама: