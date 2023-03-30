Слідство встановило військового, який назвався "племінником Кадирова" і застрелив судмедексперта в Ізюмі

Слідчі СБУ встановили особу підозрюваного російського військового, який у травні 2022 року в окупованому Ізюмі вбив судмедексперта Федора Здебського.

Джерело: текст підозри, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як встановила СБУ, йдеться про 26 річного уродженця Дагестану Ахмеда Дудуєва - військового 27-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Дослівно: "Дудуєв Ахмед обґрунтовано підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами".

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