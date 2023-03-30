Следствие установило личность военного РФ, который застрелил судмедэксперта в Изюме

Следователи СБУ установили личность подозреваемого российского военного, который в мае 2022 года в оккупированном Изюме убил судмедэксперта Федора Здебского.

Источник: текст подозрения, Харьковская областная прокуратура

Детали: Как установила СБУ, речь идет о 26-летнем уроженце Дагестана Ахмеде Дудуеве - военном 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

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Дословно: "Дудуев Ахмед обоснованно подозревается в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами".

Предыстория:

Подробнее об этой истории УП рассказывала осенью прошлого года. Тогда нам стало известно имя предполагаемого убийцы и подразделение, в котором он служил.

Свидетели рассказали УП, что 7 мая во время оккупации Изюма в местный морг зашел военный по имени Ахмед, который представился "племянником Кадырова". Местный судмедэксперт Здебский во время общения с оккупантом сказал, что "их здесь никто не ждал". После этого Ахмед начал избивать Здебского, сделал четыре выстрела в потолок и, в конце концов, застрелил.