Следствие установило личность военного РФ, который застрелил судмедэксперта в Изюме

Следователи СБУ установили личность подозреваемого российского военного, который в мае 2022 года в оккупированном Изюме убил судмедэксперта Федора Здебского.

Источник: текст подозрения, Харьковская областная прокуратура

Детали: Как установила СБУ, речь идет о 26-летнем уроженце Дагестана Ахмеде Дудуеве - военном 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Дословно: "Дудуев Ахмед обоснованно подозревается в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами".

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