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ЗСУ відбили близько пів сотні атак та уразили склади з боєприпасами РФ – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 30 березня 2023, 18:48
ЗСУ відбили близько пів сотні атак та уразили склади з боєприпасами РФ – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України за минулу добу відбили 47 атак та уразили два склади з боєприпасами Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога".

Деталі: Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 3 авіаційних  ударів, здійснив 5 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. 

Відбито 47 атак противника на зазначених напрямках. 

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, а саме: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області. 

На Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки на Харківщині.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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