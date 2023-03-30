Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ отбили почти полсотни атак и поразили склады с боеприпасами РФ – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 30 марта 2023, 18:48
ВСУ отбили почти полсотни атак и поразили склады с боеприпасами РФ – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили 47 атак и поразили два склада с боеприпасами России.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов врага".

Детали: В течение суток противник нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 5 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. 

Отбито 47 атак противника на указанных направлениях. 

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, а именно: Двуречанское, Западное, Двуречная, Купянск, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Торское, Северск, Спирное Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Осуществили обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка, Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку, Курахово и Новомихайловку Донецкой области. 

На Шахтерском направлении, в течение суток, враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области; Марганец и Никополь - Днепропетровской; Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Бургунка, Антоновка, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино Сумской области, а также населенных пунктов Гранов, Казачья Лопань, Волчанск, Зибино и Бударки на Харьковщине.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
Генштаб
Защитники за сутки уничтожили 560 оккупантов и 12 артиллерийских систем врага
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка
Россияне имеют частичный успех в Бахмуте, но ВСУ держат город – Генштаб
Последние новости
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
Все новости...