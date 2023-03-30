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45 країн ОБСЄ ініціювали розслідування щодо викрадення Росією українських дітей – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 19:52

Сорок п’ять держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми насильницького переміщення українських дітей Росією", – написав міністр у Twitter.

"Ми потребуємо рішучих спільних дій, щоб зупинити цю геноцидну практику, повернути дітей назад в Україну та забезпечити притягнення винних до відповідальності", – додав він.

Московський механізм ОБСЄ надає можливість державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми, що стосується людського виміру ОБСЄ.

Щодо Росії востаннє Московський механізм ОБСЄ був задіяний 28 липня 2022 року.

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Попередній звіт у межах цього механізму виявив значну кількість порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності та інші звірства, скоєні Російською Федерацією та її збройними силами під час триваючої загарбницької війни проти України.

Як відомо, в Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним саме в незаконній депортації тисяч дітей з України.

Теми: РосіяУкраїнаОБСЄ
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