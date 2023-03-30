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45 стран ОБСЕ инициировали расследование о похищении Россией украинских детей - Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 19:52

Сорок пять государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Приветствую инициирование 45 странами ОБСЕ Московского механизма для решения проблемы насильственного перемещения украинских детей Россией", - написал министр в Twitter.

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"Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - добавил он.

Московский механизм ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ.

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В отношении России последний раз Московский механизм ОБСЕ был задействован 28 июля 2022 года.

Предыдущий отчет в рамках этого механизма выявил значительное количество нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военные преступления, преступления против человечности и другие зверства, совершенные Российской Федерацией и ее вооруженными силами во время продолжающейся захватнической войны против Украины.

Напомним, что в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным именно в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Темы: РосcияУкраинаОБСЕ
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