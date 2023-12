45 стран ОБСЕ инициировали расследование о похищении Россией украинских детей - Кулеба

Сорок пять государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Приветствую инициирование 45 странами ОБСЕ Московского механизма для решения проблемы насильственного перемещения украинских детей Россией", - написал министр в Twitter.

Реклама:

"Мы нуждаемся в решительных совместных действиях, чтобы остановить эту геноцидную практику, вернуть детей обратно в Украину и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - добавил он.

I welcome the invocation of the Moscow Mechanism by 45 OSCE States to address the forcible transfer of Ukrainian children by Russia. We need resolute joint actions to stop this genocidal practice, return children back to Ukraine, and ensure that perpetrators are held accountable.