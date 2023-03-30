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Блінкен після арешту журналіста WSJ закликав усіх американців виїхати з Росії

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 20:20

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт у Росії журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича й закликав американців, що перебувають у РФ, якнайшвидше виїхати.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в поширеній у четвер заяві Блінкена.

Держсекретар зазначив, що відомство перебуває на зв’язку з редакцією The Wall Street Journal, а також докладає зусиль для консульської та іншої підтримки затриманого журналіста.

"Якнайбільш суворим чином засуджуємо неодноразові спроби Кремля залякати, придушити й покарати журналістів і представників громадянського суспільства", – підкреслив він.

Блінкен також нагадав про попередження щодо подорожей у Росію, яке раніше оголосив Державний департамент США, і закликав американських громадян, які відвідують РФ чи проживають там, негайно виїхати.

Із аналогічною заявою виступила й речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатися до застереження уряду США не подорожувати до Росії. Громадяни США, які проживають у РФ або подорожують туди, повинні негайно виїхати, як це вкотре рекомендує Державний департамент", – йдеться в її заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо вранці 30 березня. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Раніше в четвер суд Москви заарештував Гершковича до 29 травня.

WSJ відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.

Теми: СШАРосіяарештЗМІ
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