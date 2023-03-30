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Блінкен після арешту журналіста WSJ закликав усіх американців виїхати з Росії

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 20:20

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив арешт у Росії журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича й закликав американців, що перебувають у РФ, якнайшвидше виїхати.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в поширеній у четвер заяві Блінкена.

Держсекретар зазначив, що відомство перебуває на зв’язку з редакцією The Wall Street Journal, а також докладає зусиль для консульської та іншої підтримки затриманого журналіста.

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"Якнайбільш суворим чином засуджуємо неодноразові спроби Кремля залякати, придушити й покарати журналістів і представників громадянського суспільства", – підкреслив він.

Блінкен також нагадав про попередження щодо подорожей у Росію, яке раніше оголосив Державний департамент США, і закликав американських громадян, які відвідують РФ чи проживають там, негайно виїхати.

Із аналогічною заявою виступила й речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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"Хочу ще раз наголосити, що американці повинні прислухатися до застереження уряду США не подорожувати до Росії. Громадяни США, які проживають у РФ або подорожують туди, повинні негайно виїхати, як це вкотре рекомендує Державний департамент", – йдеться в її заяві.

Про затримання журналіста The Wall Street Journal стало відомо вранці 30 березня. ФСБ вважає, що журналіст "за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу".

Раніше в четвер суд Москви заарештував Гершковича до 29 травня.

WSJ відкинуло звинувачення РФ у шпигунстві і вимагає відпустити журналіста.

Теми: СШАРосіяарештЗМІ
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