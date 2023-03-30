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Блинкен после ареста журналиста WSJ призвал всех американцев уехать из России

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 20:20

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил арест в России журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвал американцев, находящихся в РФ, как можно быстрее уехать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в распространенном в четверг заявлении Блинкена.

Госсекретарь отметил, что ведомство находится на связи с редакцией The Wall Street Journal, а также прилагает усилия для консульской и другой поддержки задержанного журналиста.

"Самым строгим образом осуждаем неоднократные попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", - подчеркнул он.

Блинкен также напомнил о предупреждении относительно путешествий в Россию, которое ранее объявил Государственный департамент США, и призвал американских граждан, посещающих РФ или проживающих там, немедленно выехать.

С аналогичным заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что американцы должны прислушаться к предостережению правительства США не путешествовать в Россию. Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие туда, должны немедленно выехать, как это в очередной раз рекомендует Государственный департамент", - говорится в ее заявлении.

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О задержании журналиста The Wall Street Journal стало известно утром 30 марта. ФСБ считает, что журналист "по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Ранее в четверг суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

WSJ отвергло обвинения РФ в шпионаже и требует отпустить журналиста.

Темы: СШАРосcияарестСМИ
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