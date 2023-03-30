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Росія хоче отримати в КНДР зброю в обмін на продовольство – Білий дім

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 20:42

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в четвер заявив, що Російська Федерація прагне отримати запаси боєприпасів у Північної Кореї, ймовірно, пропонуючи натомість продовольство.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Кірбі, Росія прагне отримати більше боєприпасів від КНДР, аби посилити військові дії в Україні. Він додав, що, найімовірніше, в обмін на північнокорейські боєприпаси Москва надішле продовольство.

"Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї", – підкреслив він.

Зазначимо, що про постачання зброї в Росію з Північної Кореї вперше заговорили ще торік.

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

У грудні високопоставлений представник США заявив, що ПВК "Вагнер", яка бере участь у війні в Україні, минулого місяця прийняла поставку зброї з Північної Кореї. КНДР заперечувала всі ці твердження.

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Теми: РосіяКНДРСША
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