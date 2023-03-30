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Россия хочет получить у КНДР оружие в обмен на продовольствие – Белый дом

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 20:42

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в четверг заявил, что Российская Федерация стремится получить запасы боеприпасов у Северной Кореи, вероятно, предлагая взамен продовольствие.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Кирби, Россия стремится получить больше боеприпасов от КНДР, чтобы усилить военные действия в Украине. Он добавил, что, скорее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва пришлет продовольствие.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", - подчеркнул он.

Отметим, что о поставках оружия в Россию из Северной Кореи впервые заговорили еще в прошлом году.

В начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

В декабре высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнер", которая участвует в войне в Украине, в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи. КНДР отрицала все эти утверждения.

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Темы: РосcияКНДРСША
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