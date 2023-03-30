Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия хочет получить у КНДР оружие в обмен на продовольствие – Белый дом

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 20:42

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в четверг заявил, что Российская Федерация стремится получить запасы боеприпасов у Северной Кореи, вероятно, предлагая взамен продовольствие.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Кирби, Россия стремится получить больше боеприпасов от КНДР, чтобы усилить военные действия в Украине. Он добавил, что, скорее всего, в обмен на северокорейские боеприпасы Москва пришлет продовольствие.

Реклама:

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку и военные операции России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи", - подчеркнул он.

Отметим, что о поставках оружия в Россию из Северной Кореи впервые заговорили еще в прошлом году.

В начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

ВИДЕО ДНЯ

В декабре высокопоставленный представитель США заявил, что ЧВК "Вагнер", которая участвует в войне в Украине, в прошлом месяце приняла поставку оружия из Северной Кореи. КНДР отрицала все эти утверждения.

Темы: РосcияКНДРСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: