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Українці завершили навчання на ЗРК Patriot у США – Пентагон

"Європейська правда"Четвер, 30 березня 2023, 21:00

Група із 65 українських солдатів завершила навчання на системах протиповітряної оборони Patriot на базі Форт-Сіллі у штаті Оклахома й вирушила до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Пентагону Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

"Цього тижня 65 українських військовослужбовців сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, і тепер повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами", – заявив він.

Також, за словами Райдера, "наприкінці цього місяця" очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, а інша – ББМ Stryker, після чого вони повернуться в Україну.

"Наразі в Німеччині на полігонах Граффін-Бір і Хохенфельс тривають додаткові тренування з загальновійськової підготовки", – додав речник Пентагону.

Як повідомлялось, у зв'язку з прискореним навчанням українців на ЗРК Patriot системи передадуть Україні швидше, ніж США планували спочатку.

Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot. Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

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Теми: СШАзброяУкраїна
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