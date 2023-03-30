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Украинцы завершили обучение на ЗРК Patriot в США – Пентагон

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 21:00

Группа из 65 украинских солдат завершила обучение на системах противовоздушной обороны Patriot на базе Форт-Силли в штате Оклахома и отправилась в Европу для взаимодействия с собратьями, которые проходят обучение в Европе.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент "Европейской правды".

"На этой неделе 65 украинских военнослужащих сил противовоздушной обороны завершили обучение на системах Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь вернулись в Европу. Они интегрируются с другими украинскими противовоздушными войсками, а также с системами ПВО Patriot, предоставленными США, Германией и Нидерландами", - заявил он.

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Также, по словам Райдера, "в конце этого месяца" ожидается завершение обучения группы из более 4000 украинских солдат в составе двух бригад, одна из которых оснащена БМП Bradley, а другая - ББМ Stryker, после чего они вернутся в Украину.

"Сейчас в Германии на полигонах Граффин-Бир и Хохенфельс продолжаются дополнительные тренировки по общевойсковой подготовке", - добавил представитель Пентагона.

Как сообщалось, в связи с ускоренным обучением украинцев на ЗРК Patriot системы передадут Украине быстрее, чем США планировали изначально.

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Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot. Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

Темы: СШАоружиеУкраина
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