У Данії визнали, що не мають достатньо ресурсів для виконання зобов’язань перед НАТО

Командувач сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен визнав серйозні недоліки в здатності країни захищати свою територію і виконувати зобов'язання перед Північноатлантичним Альянсом попри наміри збільшити витрати на оборону.

Як пише "Європейська правда", про це Нільсен заявив в інтерв’ю Reuters.

У межах зобов'язань перед НАТО Данія отримала завдання створити важку піхотну бригаду, але процес затримується – серед іншого, рішенням країни передати всі 19 самохідних артилерійських установок Caesar Україні.

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"Нам потрібно стати сильнішими і виправити усе те, чим ми нехтували протягом багатьох років після падіння Берлінського муру", – заявив командувач данських сухопутних військ.

Найбільша прогалина, яку ми маємо – це кадри. Я вважаю, що ми повинні використовувати всі інструменти, які є в нашому арсеналі, щоб залучити й утримати молодь", – додав він.

Нільсен також підкреслив важливість розбудови військової інфраструктури й техніки, а також "надання молоді можливості проходити військову підготовку в кращих умовах".

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Данія, яка була одним із засновників Північноатлантичного Альянсу, після завершення "холодної війни" скоротила свій військовий потенціал, переорієнтувавши його на миротворчих операціях на Близькому Сході та в Африці.

Після вторгнення Росії в Україну Данія оголосила про наміри досягти цільового показника до 2030 року – на три роки раніше, ніж планувалось раніше. Для цього навіть було скасовано один із державних вихідних.