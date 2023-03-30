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В Дании признали, что не имеют достаточно ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 21:41

Командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен признал серьезные недостатки в способности страны защищать свою территорию и выполнять обязательства перед Североатлантическим Альянсом, несмотря на намерения увеличить расходы на оборону.

Как пишет "Европейская правда", об этом Нильсен заявил в интервью Reuters.

В рамках обязательств перед НАТО Дания получила задание создать тяжелую пехотную бригаду, но процесс задерживается - среди прочего, решением страны передать все 19 самоходных артиллерийских установок Caesar Украине.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", - заявил командующий датскими сухопутными войсками.

Самый большой пробел, который мы имеем - это кадры. Я считаю, что мы должны использовать все инструменты, которые есть в нашем арсенале, чтобы привлечь и удержать молодежь", - добавил он.

Нильсен также подчеркнул важность развития военной инфраструктуры и техники, а также "предоставление молодежи возможности проходить военную подготовку в лучших условиях".

Дания, которая была одним из основателей Североатлантического Альянса, после завершения "холодной войны" сократила свой военный потенциал, переориентировав его на миротворческие операции на Ближнем Востоке и в Африке.

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После вторжения России в Украину Дания объявила о намерениях достичь целевого показателя к 2030 году - на три года раньше, чем планировалось ранее. Для этого даже был отменен один из государственных выходных.

Темы: ДанияНАТО
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