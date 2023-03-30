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Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 "прильотів"

Альона Мазуренко Четвер, 30 березня 2023, 22:21
Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 прильотів

Пізно ввечері 30 березня російські окупанти обстріляли Харків. Наразі повітряна тривога в області досі триває.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов 

Деталі: Терехов повідомив про обстріл. Синєгубов додав, що окупанти б'ють по Харкову та області.

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Пряма мова Синєгубова: "Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги".

Оновлено: За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Синєгубов повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає. Дані уточнюються.

 

Наразі тривогу оголосили у Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

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Теми: Харківобстріл
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