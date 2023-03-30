Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 "прильотів"

Альона Мазуренко Четвер, 30 березня 2023, 22:21
Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 прильотів

Пізно ввечері 30 березня російські окупанти обстріляли Харків. Наразі повітряна тривога в області досі триває.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов 

Деталі: Терехов повідомив про обстріл. Синєгубов додав, що окупанти б'ють по Харкову та області.

Пряма мова Синєгубова: "Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги".

Оновлено: За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Синєгубов повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає. Дані уточнюються.

 

Наразі тривогу оголосили у Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

У КМДА повідомили, що існує "загроза атаки дронів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Харків
Мінна небезпека: харків'ян просять не ходити на кладовища та меморіали
Зеленський неанонсовано приїхав у Харків: вручив відзнаку "Місто-герой"
Зрадниця, яка корегувала вогонь РФ по Харкову, проведе 15 років за ґратами
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...