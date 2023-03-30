Окупанти обстрілюють Харків: зафіксували 6 "прильотів"

Пізно ввечері 30 березня російські окупанти обстріляли Харків. Наразі повітряна тривога в області досі триває.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Терехов повідомив про обстріл. Синєгубов додав, що окупанти б'ють по Харкову та області.

Пряма мова Синєгубова: "Ворог знову б‘є по Харкову. Зафіксовано щонайменше 6 "прильотів", попередньо С-300. Обстрілюють з боку Бєлгорода. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги".

Оновлено: За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Синєгубов повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає. Дані уточнюються.

Наразі тривогу оголосили у Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

У КМДА повідомили, що існує "загроза атаки дронів".