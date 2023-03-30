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Оккупанты обстреливают Харьков: зафиксировали 6 "прилетов"

Алена МазуренкоЧетверг, 30 марта 2023, 22:21
Оккупанты обстреливают Харьков: зафиксировали 6 прилетов

Поздно вечером 30 марта российские оккупанты обстреляли Харьков. Сейчас воздушная тревога в области до сих пор продолжается.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Терехов сообщил об обстреле. Синегубов добавил, что оккупанты бьют по Харькову и области.

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Прямая речь Синегубова: "Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано не менее 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги".

Обновлено: По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов Харькова повреждены частный дом и два гражданских авто. Синегубов сообщил, что пока информации о пострадавших нет. Данные уточняются.

 

Детали: Тревогу объявили в Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

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В КГГА сообщили, что существует "угроза атаки дронов".

Темы: Харьковобстрел
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