Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги

Альона Мазуренко Четвер, 30 березня 2023, 22:55
Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пройшла довгий шлях і наразі готує активні кроки для наближення перемоги.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги...

На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації".

Деталі: У чотирьохсотий день повномасштабного вторгнення Росії Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та українським захисникам.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори

відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

відеоНовинський служив у Цюриху в храмі РПЦ, де висить портрет Зеленського – ЗМІ

фото, відеоУ Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина, загинув відомий пропагандист

відео, доповненоСвященник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького

"Ми рухаємося до воєнної поразки": Гіркін створив "клуб розсерджених патріотів"

Усі новини...
Зеленський
Усі парламентські партії Австрії засудили бойкот виступу Зеленського ультраправими
Зеленський у парламенті Австрії: Не можна залишатись морально нейтральним проти зла
"Бійтеся". Намісник Лаври Павло пригрозив Зеленському "божою карою"
Останні новини
23:49
Наєв розповів, чим найкраще збивати "Шахеди"
23:33
Федоров готує один з найсучасніших переписів населення у світі, хоче залучити Аpple
23:11
фото, відеоМешканку Петербурга затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста – росЗМІ
22:57
У Польщі кажуть, що наданням Україні МіГ-29 показують приклад іншим, зокрема Німеччині
22:28
фото, відеоУ Білій Церкві від вибуху біля будинку загинув чоловік
22:12
Чинний президент Чорногорії розгромно програє нові вибори
22:05
Очільник МЗС Чехії: Радбез ООН потребує реформи, головування РФ – останній тому доказ
21:45
Ядерну зброю в Білорусі "присунуть" до західних кордонів – посол РФ
21:30
Партія прем’єрки Фінляндії попередньо поступається коаліції консерваторів на виборах
21:16
відеоПобиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Усі новини...