Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пройшла довгий шлях і наразі готує активні кроки для наближення перемоги.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги...

На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації".

Деталі: У чотирьохсотий день повномасштабного вторгнення Росії Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та українським захисникам.