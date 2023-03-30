Зеленський: Ми готуємо наступні кроки для наближення перемоги
Четвер, 30 березня 2023, 22:55
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пройшла довгий шлях і наразі готує активні кроки для наближення перемоги.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги...
На звʼязку з командувачами, з розвідкою. Наради щодо внутрішньої ситуації".
Деталі: У чотирьохсотий день повномасштабного вторгнення Росії Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну та українським захисникам.
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