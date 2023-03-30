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Зеленский: Мы готовим следующие шаги для приближения победы

Алена МазуренкоЧетверг, 30 марта 2023, 22:55
Зеленский: Мы готовим следующие шаги для приближения победы
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла долгий путь и сейчас готовит активные шаги для приближения победы.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы...

На связи с командующими, с разведкой. Совещания по внутренней ситуации".

Детали: В четырехсотый день полномасштабного вторжения России Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинских защитников.

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Темы: Зеленскийвойна
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