Зеленский: Мы готовим следующие шаги для приближения победы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла долгий путь и сейчас готовит активные шаги для приближения победы.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы...

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На связи с командующими, с разведкой. Совещания по внутренней ситуации".

Детали: В четырехсотый день полномасштабного вторжения России Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и украинских защитников.