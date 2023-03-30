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Бої за Бахмут можуть переломити хід війни. Ми здатні утримати місто – полковник Межевікін

Альона Мазуренко Четвер, 30 березня 2023, 23:32
Бої за Бахмут можуть переломити хід війни. Ми здатні утримати місто – полковник Межевікін
фото: із сайту armyinform

Полковник Євген Межевікін, командир зведеної тактичної групи Адам Євген Межевікін вважає, що бої під Бахмутом можуть стати переломним моментом у війні і Україна здатна утримати місто та відтіснити російські війська. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Полковник заявив, що впевнений у тому, що українські сили зможуть утримати місто і відтіснити російські війська ще далі.

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За його словами, якщо українці утримають свої нещодавні здобутки, то бої останнього місяця під Бахмутом можуть стати переломним моментом в обороні України проти Росії, не лише зупинивши останній російський наступ, але й підготувавши себе до карколомного удару у відповідь.

За словами Межевікіна, російські атаки у Бахмуті сповільнилися, і неминуча загроза оточення була відвернута. Він додав, що ворог "вичерпав усі свої резерви".

Пряма мова Межевікіна: "Щільність атак зменшилася в кілька разів. Якщо раніше вони могли наступати на всіх напрямках одночасно і групами не менше 20, 30 чи 40 осіб, то зараз це поступово сходить нанівець".

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Він додав, що нові українські штурмові бригади завершують підготовку: "Ми ще трохи затримаємо ворога тут, і нехай вони його виб'ють".

Полковник розповів, що на північному та південному флангах Бахмута, де російські війська намагалися оточити місто кліщами, росіяни зіткнулися з найбільш мотивованими українськими підрозділами та вже не мали сил: "Коли вони намагаються посилити свої підрозділи, провести ротацію, їх знищують на самому початку".

Проте центр міста залишається для окупантів гарячою точкою, де вони атакують зі значною силою: "Все, що їм залишається, це намагатися просуватися через місто, тому що будівлі захищають їх від вогню".

Українські захисники, які воювали в місті, розповіли, що російські війська зосередили свої зусилля на просуванні через центр Бахмута, використовуючи важку артилерію і повітряні бомбардування. При цьому деякі українські підрозділи зазнали значних втрат і були змушені провести ротацію або підкріпитися іншими підрозділами.

Межевікін вважає, що на критичних точках оборони все ще залишаються сильні російські дивізії, але регулярні частини російської армії не мають морального духу, і їх легше розбити: "З ними легше воювати. Вони тікають".

Водночас підрозділам Вагнера, погрожували фізичним покаранням у разі відступу: "Вони бояться здаватися і залишати позиції. Вони вважають за краще померти тут".

Журналісти повідомляють, що бійці тактичної групи "Адам" прибули на захист Бахмута шість тижнів тому.

У ЗМІ також описують командний пункт, який керує операціями в Бахмуті. Він захований у нетрях будівлі без жодних позначень, далеко від місця бойових дій, високотехнологічний.

Зазначають, що там кипить робота. Солдати постійно стежать за екранами з прямими трансляціями зруйнованих будівель і полів бою.

Теми: Бахмутвійна
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