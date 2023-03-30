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Бои за Бахмут могут переломить ход войны. Мы способны удержать город – полковник Межевикин

Алена МазуренкоЧетверг, 30 марта 2023, 23:32
Бои за Бахмут могут переломить ход войны. Мы способны удержать город – полковник Межевикин
фото: и сайта armyinform

Полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы Адам Евгений Межевикин считает, что бои под Бахмутом могут стать переломным моментом в войне и Украина способна удержать город и оттеснить российские войска.

Источник: The New York Times

Детали: Полковник заявил, что уверен в том, что украинские силы смогут удержать город и оттеснить российские войска еще дальше.

По его словам, если украинцы удержат свои недавние достижения, то бои последнего месяца под Бахмутом могут стать переломным моментом в обороне Украины против России, не только остановив последнее российское наступление, но и подготовив себя к сногсшибательному ответному удару.

По словам Межевикина, российские атаки в Бахмуте замедлились, и неизбежная угроза окружения была предотвращена. Он добавил, что враг "исчерпал все свои резервы".

Прямая речь Межевикина: "Плотность атак уменьшилась в несколько раз. Если раньше они могли наступать на всех направлениях одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, то сейчас это постепенно сходит на нет".

Он добавил, что новые украинские штурмовые бригады завершают подготовку: "Мы еще немного задержим врага здесь, и пусть они его выбьют".

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Полковник рассказал, что на северном и южном флангах Бахмута, где российские войска пытались окружить город клещами, россияне столкнулись с наиболее мотивированными украинскими подразделениями и уже не имели сил: "Когда они пытаются усилить свои подразделения, провести ротацию, их уничтожают в самом начале".

Однако центр города остается для оккупантов горячей точкой, где они атакуют со значительной силой: "Все, что им остается, это пытаться продвигаться через город, потому что здания защищают их от огня".

Украинские защитники, которые воевали в городе, рассказали, что российские войска сосредоточили свои усилия на продвижении через центр Бахмута, используя тяжелую артиллерию и воздушные бомбардировки. При этом некоторые украинские подразделения понесли значительные потери и были вынуждены провести ротацию или подкрепиться другими подразделениями.

Межевикин считает, что на критических точках обороны все еще остаются сильные российские дивизии, но регулярные части российской армии не имеют морального духа, и их легче разбить: "С ними легче воевать. Они убегают".

В то же время подразделениям Вагнера, угрожали физическим наказанием в случае отступления: "Они боятся сдаваться и покидать позиции. Они предпочитают умереть здесь".

Журналисты сообщают, что бойцы тактической группы "Адам" прибыли на защиту Бахмута шесть недель назад.

В СМИ также описывают командный пункт, который руководит операциями в Бахмуте. Он спрятан в дебрях здания без каких-либо обозначений, далеко от места боевых действий, высокотехнологичный.

Отмечают, что там кипит работа. Солдаты постоянно следят за экранами с прямыми трансляциями разрушенных зданий и полей боя.

Темы: Бахмутвойна
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